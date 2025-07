Sezonowy ogórek kandydata

Dla młodzieży, dla której może sam termin nie jest jasny, tłumaczę – chodzi o to, że szczególnie w okresie wakacji zamierało życie polityczne: działacze, politycy, a nawet wojskowi robili sobie wakacje i media musiały się starać o znalezienie tematów zastępczych. Coś jak ogórki… promowane przez byłego kandydata na prezydenta jako nasz wkład w wymianę eksportową świata. To, że tłumaczę młodzieży, co to takiego, już świadczy, że jest coś na rzeczy.