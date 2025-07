Bodnar wystosował oświadczenie ws. Ziobry. "Nie stoi ponad prawem"

W czerwcu Zbigniew Ziobro po raz kolejny nie stawił się przed komisją ds. Pegasusa. Była to już ósma próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Komisja przegłosowała wówczas wniosek o uchylenie immunitetu posłowi oraz zwrócenie się do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia go przed komisję. Większość uzyskała również propozycja zwrócenia się do sądu o nałożenie na Ziobrę 3000 zł kary.

Jak czytamy na stronie Prokuratury, Sejmowa Komisja Śledcza ds. Pegasusa skierowała do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie ww. Komisji posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobry, w celu jego przekazania Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrzymanie posła na Sejm jest zgodnie z prawem możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu (wyjątek stanowi zatrzymanie na gorącym uczynku).

"Zbigniew Ziobro nie stoi ponad prawem. Na wezwanie sejmowej Komisji Śledczej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania – tak jak każdy inny obywatel, który takie wezwanie otrzyma. Zgodnie z obowiązującym prawem przekazałem dzisiaj do Marszałka Sejmu wniosek Przewodniczącej Sejmowej Komisji ds. Pegasusa o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobro na posiedzenie tej Komisji" – przekazał Adam Bodnar za pomocą mediów społecznościowych.

Wniosek ws. Zbigniewa Ziobro

Jak czytamy na stronie Prokuratury, wniosek Komisji został poddany ocenie przez Zespół Śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej ds. Pegasusa w celu ustalenia, czy zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła, w tym wskazuje na okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające zatrzymanie oraz przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobro na posiedzenie Komisji Śledczej.

"Z analizy wynika, że Sejmowa Komisja Śledcza wykorzystała wszystkie przewidziane w procedurze karnej środki umożliwiające przesłuchanie Zbigniewa Ziobro w charakterze świadka. W przypadku każdego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa posła, Komisja podejmowała uchwałę o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie na niego kary pieniężne" – przekazano.

Działania te okazały się bezskuteczne, co ma uzasadniać konieczność odstąpienia od konstytucyjnej zasady nietykalności cielesnej posła w przypadku jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie organu.

