Ziobro ponownie nie stawił się przed komisją ds. Pegasusa

Była to już ósma próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Komisja przegłosowała wniosek o uchylenie immunitetu posłowi oraz zwrócenie się do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia go przed komisję. Większość uzyskała również propozycja zwrócenia się do sądu o nałożenie na Ziobrę 3000 zł kary.

Przypomnijmy, że poprzedni termin przesłuchania byłego ministra wyznaczono na 5 czerwca. Wtedy poseł również nie stawił się przed komisją. Ziobro konsekwentnie odmawia stawiennictwa wskazując, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna. Polityk wielokrotnie apelował o jej zlikwidowanie. Wskazywał, że marnuje ona publiczne pieniądze i jest elementem politycznej rozgrywki.

Ziobro uniknął aresztu

Pod koniec marca Sąd Okręgowy w Warszawie negatywnie rozpatrzył wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która domagała się 30-dniowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Sąd uznał, że komisja ds. Pegasusa miała możliwość przesłuchania świadka, ale od tego odstąpiła, przekazał zaraz po posiedzeniu sądu pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości. W uzasadnieniu napisano, że sejmowa komisja śledcza rozpoczęła posiedzenie o godz. 10.30, a o godz. 10.28 Straż Marszałkowska została poinformowana przez policjantów o zatrzymaniu świadka.

Zakup Pegasusa

Przypomnijmy, że wniosek od ówczesnego szefa CBA Ernesta Bejdy o przekazanie CBA 25 milionów złotych trafił do ministra sprawiedliwości 15 września 2017 roku. Celem był "zakup środków techniki specjalnej do wykrywania i zapobiegania przestępczości". Koszt całego projektu miał wynieść około 40 milionów złotych. Umowę podpisali Michał Woś oraz Ernest Bejda.

Pierwsza transza przekazana CBA wyniosła 13 360 000 złotych, a druga – 11 640 000 złotych.

