Bąkiewicz mocno odpowiada Bodnarowi. "Nagrania trafią do internetu"

"Panie Bodnar, drony nadal będą latać, patrole będą w terenie, a nagrania trafią do internetu. Bo mamy prawo patrzeć zdradzieckiej władzy na ręce – i choćbyście się dwoili i troili, wszystkich nas nie zamkniecie. Wasz koniec jest już bliski" – napisał na platformie X jeden z założycieli i liderów Ruchu Obrony Granic.

twittertwitter

Bodnar: Uchylam wstrzymanie kary

To reakcja na ogłoszoną w czwartek decyzję prokuratora generalnego o wstrzymaniu zawieszenia wykonania kary zasądzonej wobec Roberta Bąkiewicza w 2023 roku. Bodnar wydał w tej sprawie komunikat, w którym czytamy m.in.: "3 listopada 2023 r. Robert Bąkiewicz został prawomocnie skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi. Kara – rok ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnie prac społecznych w ilości 30 godzin miesięcznie oraz nawiązka 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonej. Ówczesny Prokurator Generalny wszczął jednak postępowanie ułaskawieniowe i wstrzymał wykonanie orzeczonej kary" – napisał Bodnar na portalu X.

Zakaz filmowania i fotografowania na granicy z Niemcami

Decyzją rządu Donalda Tuska wszystkie przejścia graniczne na granicy z Niemcami są teraz uznawane za obiekty infrastruktury krytycznej. Oznacza to m.in. zakaz fotografowania i filmowania przejść granicznych i zakaz lotów dronami, o ile zostaną tak oznakowane. Członkowie Ruchu Granic, a także politycy PiS i Konfederacji uważają, że rządzący chcą, by Polacy nie mieli możliwości dowiedzieć się o wpuszczaniu na teren kraju migrantów wydalanych z Niemiec.

Od 7 lipca na granicach z Niemcami oraz Litwą obowiązują czasowe kontrole. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję, Żandarmerię Wojskową i WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. To reakcja rządu na presję społeczną wywołaną dostarczaniem przez niemieckie służby do Polski nielegalnych migrantów z Afryki Subsaharyjskiej i innych obcych kulturowo regionów świata. Na mocy rozporządzenia MSWiA, kontrole będą prowadzone przez 30 dni – do 5 sierpnia. Po upływie tego czasu najprawdopodobniej będą przedłużane.

Czytaj też:

Donald Tusk grozi obrońcom polskich granicCzytaj też:

Sikorski: Bulwersuje mnie, że Prezydent RP chwali faszystę