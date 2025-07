Bąkiewicz ułaskawiony. Kancelaria Prezydenta wyjaśnia decyzję Dudy

Prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu Bąkiewicza 11 lipca, dzień po uchyleniu wstrzymania wykonania kary wobec niego przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Ułaskawienie dotyczy jedynie kary ograniczenia wolności. Zasądzone wyrokiem z 2023 roku nawiązka 10 tys. zł dla poszkodowanej oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości pozostały w mocy.

Kancelaria tłumaczy decyzję Dudy

KPRP zamieściła komunikat w sprawie ułaskawienia. Podkreślano w nim, że prezydent Duda, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m. in.: pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia skazanego.

Przypomnijmy, że sprawa, w której wyrok usłyszał Bąkiewicz dotyczyła wydarzeń z 2020 roku i protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzających niezgodność przepisów o aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą. Podczas jednej z manifestacji, przed Bazyliką św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, doszło doszło do starć protestujących z osobami, które broniły wejścia do świątyni. Znana aktywistka "Babcia Kasia" miała zostać poturbowana. Kobieta złożyła prywatny akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi.

Po ogłoszeniu wyroku skazany stwierdził, że nie zamierza się mu podporządkować.

"Tak, traktuję ten werdykt jako zemstę polityczną jako tresurę posłuszeństwa wobec antypolskiej i antykatolickiej 'elyty'. Dlatego wam wszyscy złoczyńcy, mówię — nie zastraszycie mnie, a co najwyżej możecie mnie pocałować… już sami wiecie gdzie! Nikomu nie będę odrabiał robót społecznych ani płacił nawiązki, a jak przyjdzie znów czas, to z tą samą chęcią i zaangażowaniem będę bronił Kościoła, wiary i Ojczyzny. A was jako 'wymiar sprawiedliwości' trzeba zaorać i stworzyć od nowa" – stwierdził Bąkiewicz.

