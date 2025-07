"Trump wciąga Rosję w wyścig zbrojeń”

CO PISZĄ NA WSCHODZIE | Amerykanie demonstrują gotowość do ostrzejszej niż dotychczas polityki sankcyjnej wobec Moskwy. Zdaniem Witalija Portnykowa to stwarza warunki do eskalacji, a także wznowienia wyścigu zbrojeń czasów zimnej wojny.

– W odpowiedzi na agresję przeciwko Ukrainie administracja Trumpa demonstruje gotowość do ostrzejszej polityki wobec Rosji poprzez nacisk ekonomiczny, zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz potencjalne zdjęcie ograniczeń na wykorzystanie broni przeciwko celom w głębi terytorium Rosji. To stwarza warunki do eskalacji a także wznowienia wyścigu zbrojeń czasów zimnej wojny – stwierdza Witalij Portnykow w swoim komentarzu na YouTube.