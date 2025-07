Sikorski skomentował ułaskawienie Bąkiewicza. Padło znane nazwisko

11 lipca 2025 roku prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza. Akt łaski dotyczy wyłącznie kary ograniczenia wolności – roku prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie – orzeczonej w 2023 roku. Pozostałe elementy wyroku, w tym obowiązek zapłaty 10 tys. zł nawiązki na rzecz poszkodowanej oraz publikacja wyroku, pozostają w mocy.

Sprawa, której dotyczy wyrok, związana jest z wydarzeniami z 2020 roku podczas protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Podczas demonstracji przed Bazyliką Św. Krzyża w Warszawie doszło do incydentu, w którym poszkodowana została znana aktywistka Katarzyna Augustynek, znana jako "Babcia Kasia". Kobieta wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi, zarzucając mu naruszenie nietykalności cielesnej.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że decyzja o ułaskawieniu została podjęta m.in. ze względu na pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu oraz ustabilizowany tryb życia Roberta Bąkiewicza.

Sikorski o Macierewiczu: Konfabulant i partacz

Sytuację skomentował w środę, podczas briefingu prasowego w Brukseli, szef MSZ Radosław Sikorski.

– Nie widzę podstaw do przyznania Orderu Orła Białego panu Bąkiewiczowi – powiedział minister spraw zagranicznych.

Sikorski, dopytywany przez dziennikarzy o częściowe ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę, stwierdził: "Nie popieram przyznania Orderu Orła Białego panu Bąkiewiczowi, tak jak nie popierałem przyznania tego orderu konfabulantowi i partaczowi Macierewiczowi".

Duda do Tuska: Wprowadza pan bezprawie

Wcześniej do sprawy ułaskawienia Bąkiewicza odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli" – napisał szef rządu na portalu X.

Słowa premiera szybko skomentował sam zainteresowany, czyli Andrzej Duda.

"Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze Tusk, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta. O pana wyczynach napisałem obszernie w książce 'To ja' – andrzejduda.pl. Będzie co czytać" – zaznaczył prezydent, który również zabrał głos na portalu X.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro ostro o ułaskawieniu Bąkiewicza: Z niedowierzaniem przyjąłem decyzjęCzytaj też:

Burza wokół Bąkiewicza. Duda odpowiada Tuskowi