Zandberg spotkał się z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta elekta"

Spotkanie odbyło się w piątek (18 lipca) o godz. 10:00 w budynku Kancelarii Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie na razie urzęduje Karol Nawrocki. – To było spotkanie z inicjatywy, na zaproszenie prezydenta elekta – poinformował Adrian Zandberg na konferencji prasowej.

– Na poziom konkretów nie zeszliśmy, ale padła deklaracja, że prezydent elekt chce być bardziej aktywny legislacyjnie, niż jego poprzednik – mówił współprzewodniczący partii Razem.

Zandberg po spotkaniu z Nawrockim. "Są zasadnicze różnice, ale..."

– Są zasadnicze różnice pomiędzy mną a panem Karolem Nawrockim, jeżeli chodzi o poglądy dotyczące praw kobiet czy wizji przyszłości Polski w Unii Europejskiej, ale są sprawy tu i teraz, które trzeba omówić i które naprawdę nie mogą czekać. Jedną z nich jest kwestia asystencji i szerzej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – powiedział Zandberg.

– Niestety nie możemy się doczekać w parlamencie na to, aż asystencja osobista zostanie w końcu przedstawiona, przegłosowana, wdrożona, wejdzie w życie, więc pozwoliłem sobie uczulić pana Karola Nawrockiego na to, jak ważny jest ten temat i zasugerować aktywne działania, jeśli ta niemoc i niezdolność w parlamencie do wdrożenia asystencji w sensownej formie będzie się przedłużała – kontynuował.

– Rozmawialiśmy też o kwestiach związanych z mieszkaniami i z polityką mieszkaniową. (...) Pozwoliłem sobie zachęcić pana Karola Nawrockiego do tego, żeby po objęciu stanowiska prezydenta, jeżeli doszłoby do tego, żeby ktoś faktycznie próbował przepchnąć REIT-y [fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości – przy. red.] przez parlament, żeby przyszły prezydent rozważył zawetowanie tego rozwiązania – zaznaczył.

– Rozmawialiśmy też o dopłatach do kredytów (...). Starałem się przekonać do tego, że to jest zły kierunek i jeśli znowu pojawiłyby się te rozwiązania na stole, to także one zasługują na weto – dodał.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, uzyskując w drugiej turze głosowania poparcie na poziomie 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów. 1 lipca Sąd Najwyższy na posiedzeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjął uchwałę o stwierdzeniu ważności wyboru prezydenta.

Oficjalne zaprzysiężenie zaplanowano na 6 sierpnia. Nawrocki obejmie urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi. Następnie wygłosi orędzie, w którym przedstawi główne cele swojej prezydentury.

