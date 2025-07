Nieoczywiste brawa dla Sikorskiego

Po spektakularnym uczeniu moresu Bodnara i jego prokuratorów, którzy wdarli się do Sądu Najwyższego, żądając akt spraw protestów wyborczych (raptusów pouczono, że mają wypełnić wnioski, po jednym do każdej sprawy, zaczekać cierpliwie na rozpatrzenie, a następnego dnia grzecznie udać się do czytelni, gdzie być może akta zostaną im udostępnione), poniżony subiektywnie pan Adam zapałał okrutną żądzą zemsty. Stop.