Radni gminy z Małopolski przeciw pomysłom Nowackiej

Rezolucja jest efektem oddolnej inicjatywy rodziców, którzy sprzeciwiają się usunięciu ze szkół przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i zastąpienie go Edukacją zdrowotną. W dokumencie podkreślono, że wycofany przedmiot ukazuje "sferę ludzkiej seksualności w kontekście konstytucyjnie chronionych wartości tj. małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa, wartości życia ludzkiego w okresie prenatalnym”, podczas gdy Edukacja zdrowotna "budzi wątpliwości wobec autonomii wychowawczej rodziców, względem praw jakie zapewnia rodzicom konstytucja, sprowadza sferę ludzkiej seksualności do dostarczania przyjemności i ciągłego poszukiwania nowych bodźców”.

Uchwałę, wcześniej pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje Rady Gminy i Wójta, podjęto stosunkiem głosów 10 "za", 3 "przeciw" przy 3 wstrzymujących się. Troje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Rezolucja zostanie skierowana do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministra Edukacji Narodowej RP, Wojewody Małopolskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz mediów.

Edukacja zdrowotna

Od 1 września 2025 roku w polskich szkołach pojawi się nowy, nieobowiązkowy przedmiot – Edukacja zdrowotna. Rodzice, którzy nie chcą, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach, muszą złożyć pisemną rezygnację do 25 września.

Nowy przedmiot ma zastąpić dotychczasowe Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w klasach 4–8 szkół podstawowych oraz 1–3 szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie u uczniów świadomości zdrowotnej i umiejętności dbania o zdrowie własne i otoczenia przez całe życie.

Przedmiot budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście poruszanych treści dotyczących seksualności. Zasady uczestnictwa w zajęciach pozostają takie same jak w przypadku WDŻ – są one nieobowiązkowe, a rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą z nich zrezygnować pisemnie. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

MEN podkreśla, że przedmiot ma charakter praktyczny i odpowiada na realne problemy młodzieży, takie jak zaburzenia psychiczne, nałogi czy choroby cywilizacyjne. Rodzice, którzy nie chcą, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach, muszą złożyć pisemną rezygnację do 25 września. Po tym terminie wypisanie ucznia z lekcji nie będzie możliwe.

W maju prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło sprzeciw wobec założeń edukacji zdrowotnej planowanej do wprowadzenia w szkołach od września 2025 roku.

