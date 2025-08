Rzeź tradycjonalistów w Detroit

Chodzi o Edwarda Weisenburgera, metropolitę Detroit od marca 2025 roku. Na urzędzie osadził go jeszcze papież Franciszek, ale paliusz metropolitalny Weisenburger odebrał z rąk Leona XIV. Prawdopodobnie to zresztą właśnie jemu zawdzięcza awans. W końcu został nominowany w czasie, w którym prefektem Dykasterii ds. Biskupów był właśnie kardynał Robert Prevost. Nie wydaje się prawdopodobne, by Franciszek dokonywał samowolnych nominacji, ignorując wolę prefekta Prevosta – tym więcej, że chodziło o Amerykę, ojczyznę kardynała.

Jeszcze przed wyborem Leona XIV, w kwietniu, Weisenburger ogłosił, że znacząco ograniczona zostanie liczba kościołów w archidiecezji, gdzie sprawowana jest tradycyjna łacińska Msza święta.