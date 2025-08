"Aby Polacy nigdy więcej nie musieli". Ważne słowa Bosaka

W czwartek na placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbył się Apel Pamięci. Hołd powstańcom warszawskim oddali m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Głowa państwa odznaczyła powstańców orderami.

Bosak: Przypomnienie, że państwo polskie musi być silne

W piątek we wpisie w mediach społecznościowych Bosak zwrócił uwagę, że pamięć o Powstaniu Warszawskim ma również wymiar współczesny i odnosi się m.in. do konieczności zadbania o wolność własną i swojego narodu. Aby było to możliwe, Polacy muszą mieć silne i mądrze rządzone państwo.

"1 sierpnia 1944 roku warszawiacy stanęli do walki o wolność w okupowanej przez Niemców stolicy. Dla jednych był to wybór moralny, dla innych odpowiedź na terror, upokorzenie i brutalność okupanta. Wszyscy chcieli pokazać, że Polska nie zginęła i pragnęli jej wolnej i niepodległej" – napisał jeden z liderów Konfederacji.

"Pamięć o Powstaniu Warszawskim to obowiązek nie tylko wobec poległych żołnierzy i cywilnych ofiar, ale także wobec przyszłych pokoleń, które powinny zrozumieć cenę utraty wolności. To przypomnienie, że państwo polskie musi być silne, odpowiedzialne i mądrze kierowane, aby Polacy nigdy więcej nie musieli walczyć samotnie w beznadziejnych warunkach" – dodał poseł.

"Oddajemy hołd tym, którzy zginęli w walce, którzy zostali zamordowani, oraz tym, którzy przeżyli, niosąc świadectwo odwagi i poświęcenia dla kolejnych pokoleń Polaków. Cześć i chwała Bohaterom" – podsumował wicemarszałek.

81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie to największa bitwa miejska w dziejach Polski. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w godzinie "W", czyli o 17:00.

W Powstaniu Warszawskim walczyło około 45-50 tysięcy Polaków. Przeciwko nim stanęło, w kulminacyjnym momencie, 50 tysięcy Niemców. Polacy nie mieli jednak większych szans – byli słabo uzbrojeni. W broń palną wyposażonych było niespełna 10 procent wszystkich Powstańców. Niemcy mieli do dyspozycji każdy rodzaj broni, łącznie z bronią pancerną i artylerią.

Do dziś nie do końca wiadomo, kto odpowiada za podjęcie decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Powszechnie wskazuje się na Tadeusza "Bora" Komorowskiego, lecz niewykluczone, że dążył do tego także premier Stanisław Mikołajczyk, który uważał Powstanie za dobrą kartę przetargową w negocjacjach ze Stalinem.

