Poruszające słowa prezydenta. "Dziękuję za wolną Polskę"

Trwają obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W środę prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wzięli udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi, które odbyło się na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Głowa państwa odznaczyła powstańców orderami.

W czwartek na placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbył się Apel Pamięci. Hołd powstańcom warszawskim oddali m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Ruszyli z butelką z benzyną na czołgi"

W swoim przemówieniu Andrzej Duda podkreślił, jak ważna jest pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Zaznaczył, że postawa powstańców jest absolutnym wzorem.

– Powstańcy, młodopiękni, jak czytamy w wierszu. 17, 16, 13 lat, a czasem mniej. Ruszyli z butelką z benzyną na czołgi, z Visami na tygrysy, bez profesjonalnego wyszkolenia, często bez doświadczenia bojowego, ale z niezłomną wiarą, że Polska nie tylko może, ale musi być wolna – mówił prezydent.

– Dzisiaj towarzyszymy naszym bohaterom w trakcie modlitwy za ich towarzyszy, którzy polegli, za ich rodziców, którzy wychowali ich tak, żeby mieli w sobie dążenie do wolnej, niepodległej Polski. (...) Pamięć i kontynuowanie wychowania, które prowadzi do postaw, jakie mieli powstańcy warszawscy, są fundamentalne. Dziś wychowujemy kolejne pokolenia, ale w jeszcze większym stopniu ponosimy odpowiedzialność za Polskę, w której nikt nam niczego nie narzuca – kontynuował.

"Ta Polska musi być silniejsza niż tamta"

– Ta Polska musi być silniejsza niż tamta, musi być bezpieczniejsza i przewidująca. Musi być bardziej zdolna do obronienia się. Dziś zadaniem ludzi władzy jest to, aby modernizować naszą armię i budować bezpieczeństwo. To także obowiązek wobec powstańców warszawskich – stwierdził Duda.

Prezydent zwrócił się do powstańców. – Dziękuję za wolną, suwerenną Polskę. Dziękuję, że nauczyliście nas jej ceny i tego, czego ta ojczyzna jest warta. Niech ta lekcja będzie lekcją historii dla Polaków po wsze czasy, co to znaczy mieć i pragnąć wolnej i niepodległej ojczyzny – mówił.

