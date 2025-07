Rocznica Powstania Warszawskiego. "Przywódcy świata przez wiele lat milczeli"

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wzięli udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi, które obyło się na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Andrzej Duda odznaczył powstańców orderami i odznaczeniami państwowymi.

Powstanie Warszawskie jednym z najważniejszych punktów w naszych dziejach

Prezydent Duda z swoim przemówieniu podkreślił, że Powstanie Warszawskie jest "absolutnie jednym z najważniejszych punktów w naszych dziejach". – Punktów dumy, cierpienia, ale jakże szlachetnego, ważnego, a przede wszystkim jak bardzo potrzebnego – mówił.

Podkreślił, że kiedy dyskusje się na temat Powstania Warszawskiego, to "wspomina się o różnych głosach krytycznych, czasem takich, że trudno powstrzymać aż emocje". – Popatrzcie wszyscy państwo, kto dzisiaj z szacunkiem, podziwem mówi o Powstaniu Warszawskim, bohaterstwie powstańców warszawskich i ludu stolicy, bohaterstwie tych, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, o przepędzeniu okupanta, odzyskaniu wolności, stolicy jako początku niepodległego i znów wolnego, suwerennego państwa – zwrócił uwagę.

Prezydent: To obowiązek władz RP

– Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że absolutnym, podstawowym obowiązkiem członków władz RP jest budowanie bezpiecznej Polski. A zwłaszcza po rosyjskiej agresji na Ukrainę, nikt nie ma cienia wątpliwości, że warto poświęcić wszelkie środki, by polska armia była silna i zapewniła Polsce bezpieczeństwo – podkreślił.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że "dzisiaj tutaj, do naszego kraju, przyjeżdżają najważniejsi przywódcy świata i mówią o Powstaniu Warszawskim, choć w gruncie rzeczy przez wiele lat milczeli, przecież także i ze wstydem, mając świadomość tego, że Polska i powstańcy zostali opuszczeni przez swoich aliantów, przez nich te 81 lat temu, ale dzisiaj przyjeżdżają tutaj także już spokojniejsi, dlatego że oni wysłali tutaj swoje wojska po to, by wspierać bezpieczeństwo Polski, by gwarantować to bezpieczeństwo".

