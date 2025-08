Dawcio zniesmaczony

Co więcej, czuje się przez ów widok prześladowany i chciałby, aby matki chowały się gdzieś w kącie. – A, Jezus, ja jeszcze nie znoszę tego karmienia w restauracji, jak panie karmią dzieci. To też jest dla mnie takie niefajne, że przy stoliku obok wyjmuje pani piersi, karmi dziecko. Ostatnio bardzo mocno taki fakt mnie prześladuje – stwierdził w jednym z wywiadów, co szybko wywołało ostrą reakcję. Modelka i prezenterka Karolina Gilon, która niedawno została mamą, podkreśliła, że Woliński nie jest autorytetem w temacie karmienia niemowląt.