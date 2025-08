Między japońską zjawą a polskim upiorem

To idealna okazja, by wejść w strefę mroku i spotkać jej mieszkańców: zarówno tych wywodzących się z rodzimej tradycji, jak i przybyszów z Dalekiego Wschodu

Wydawać by się mogło, że letnia pora nie sprzyja opowieściom o duchach. W naszym kręgu kulturowym przyzwyczailiśmy do tego, że światy żywych i umarłych, racjonalnego umysłu i pokrętnej logiki zaświatów, stykają się ze sobą jesienią. Wtedy to ludy słowiańskie obchodziły święto dziadów, dziś schrystianizowane jako Dzień Zaduszny, a w obszarze cywilizacji anglosaskiej świętowane jest hucznie Halloween (wywodzące się, nie jak chcą niektórzy panikarze, z czarnych mszy, lecz z obrzędów zaduszkowych katolickich Irlandczyków migrujących do USA).