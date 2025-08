Młodociani

Nawet wśród historyków panuje zamieszanie, a efektem jest promowanie wersji o dzieciach w konspiracji. Prowadziło to, i nadal prowadzi, do deprecjacji i ośmieszania Polskiego Państwa Podziemnego. Być może wielu kontrowersji dałoby się uniknąć, gdyby nie to, że osoby, które uzyskiwały tzw. uprawnienia kombatanckie, otrzymywały również gratyfikację finansową w postaci comiesięcznych dodatków pieniężnych. Z ideałów zrobiono więc pośmiewisko. Bohaterów zrównano w ich statusie z uzurpatorami i pospolitymi kłamcami. Stało się tak, bo „kombatańcami” (zarówno w PRL-owskim ZBoWiD, jak i w Polsce po 1989 r.) zostawały osoby, które w konspiracji (z racji wieku) być nie mogły.