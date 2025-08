Nazistka Sydney Sweeney

Notatnik malkontenta II Genes are passed from parents to offspring. My jeans are blue” – mówi w jednej z reklam dżinsów American Eagle urodziwa i stuprocentowo biała aktorka Sydney Sweeney.

Reklamy z jej udziałem opierają się na angielskim homofonie: „genes” (geny) wymawia się identycznie jak „jeans” (dżinsy). Frazę należy zatem odczytać: „Geny/dżinsy są przekazywane z rodziców na potomstwo. Moje geny/ dżinsy są niebieskie”.