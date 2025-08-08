"Oni wiedzą, że Tusk jest przegrywem". Mocne słowa Brudzińskiego

Od kilku miesięcy Koalicja Obywatelska systematycznie traci poparcie w badaniach. Z najnowszego sondażu pracowni Opinie 24 dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 procent. Partię Jarosława Kaczyńskiego goni Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,2 procent. Podium zamyka Konfederacja. Na formację wolnościowców i narodowców wskazało 14,2 proc. respondentów.

Tusk się zużył

Zdaniem Joachima Brudzińskiego, sondażowe wyniki pokazują, że Donald Tusk "jest politykiem schodzącym" i zaczynają to dostrzegać nawet jego wyborcy z twardego elektoratu.

– Zawsze tutaj wygrywa, nie chcę powiedzieć, że PESEL, ale wygrywa młodość. Jest oczywistym, że Donald Tusk jest politykiem schodzącym, zresztą to już widać nawet po reakcjach jego najtwardszego elektoratu. Oni już też są Tuskiem zmęczeni, oni już też wiedzą, że on już w dużej mierze jest przegrywem – powiedział europoseł PiS.

Brudziński przyznał, że lider KO to polityk twardy i skuteczny. Mimo to, nawet on nie jest w stanie zatrzymać erozji poparcia, ponieważ "to nie jest Tusk z 2007, 2008, 2009 roku". Czy w takim razie opozycja może już powoli przygotowywać się do przejęcia władzy? Brudziński ostrzegł przed triumfalizmem i zbytnią pewnością siebie.

– Podstawowym błędem, jakim moglibyśmy zostać, że tak powiem, dotknięci czy skażeni, mówię "my” jako środowisko polityczne, to byłby błąd przedwczesnego triumfalizmu i braku pokory. Otóż ja przy bardzo krytycznej ocenie Donalda Tuska jednego mu nie odmawiam: skuteczności w polityce, bo potrafi być politykiem skutecznym, politykiem niezwykle brutalnym, politykiem niezwykle dewastującym nie tylko wspólnotę i tkankę narodową, ale również takie relacje czysto ludzkie. I Tusk na pewno ma jeszcze olbrzymie zasoby, ma zasoby poparcia Brukseli, Berlina przede wszystkim, ma olbrzymie środki finansowe i jest premierem, czego nie należy lekceważyć – wskazał.

Czytaj też:

W KO strach przed Nawrockim. "Odważniejszy i inteligentniejszy"Czytaj też:

Wpadka Tuska na konferencji. "Patrzę na ministra Szłapkę"