Wpadka Tuska na konferencji. "Patrzę na ministra Szłapkę"

W czwartek podczas konferencji prasowej szef rządu został zapytany przez dziennikarkę TVN24, czy "państwo twardo odpowie na działania Roberta Bąkiewicza".

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na słubickim moście granicznym z 29 czerwca, gdzie miało dojść do znieważenia przez Bąkiewicza mundurowych pełniących służbę na granicy polsko-niemieckiej.

Tusk: Patrzę na ministra Szłapkę

– Nie śledziłem wczoraj tej informacji, ale jeśli dobrze rozumiem, właśnie postawiono zarzuty Robertowi Bąkiewiczowi – stwierdził Tusk, patrząc na rzecznika rządu Adama Szłapkę i licząc na potwierdzenie swoich słów.

Jednak po konsultacji z ministrem premier doprecyzował: – Aha, jest wreszcie pozytywna opinia prokuratora krajowego i zostaną postawione zarzuty panu Bąkiewiczowi.

Dopytywany, czy oczekuje tego, Tusk odparł: – Nie jestem prokuratorem. Oczekuję, żeby każda instytucja – czy to jest policja, Straż Graniczna czy prokuratura – (...) wszystkie instytucje państwowe muszą działać zdecydowanie.

Podkreślił, że "tam, gdzie to zależy bezpośrednio decyzji politycznej premiera, tam reakcja będzie zawsze bardzo stanowcza i twarda". – Tam, gdzie swoją rolę mają odegrać prokurator, sędzia, tam – szanuję niezależność tych instytucji – ale oczekuję też bardzo twardej i jednoznacznej postawy – oświadczył szef rządu.

Zarzuty dla Bąkiewicza. Kolejny zwrot w sprawie

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w zeszłym tygodniu, że prokurator regionalna w Szczecinie przekazała gorzowskiemu prokuratorowi polecenie przedstawienia Robertowi Bąkiewiczowi zarzutu znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej przy granicy z Niemcami w Słubicach.

Jednak prokurator, któremu polecono przedstawienie zarzutów Bąkiewiczowi, złożył wniosek o wyłącznie go z wykonania tej czynności. Wniosek nie został uwzględniony przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, o czym PK poinformowała w środę.

