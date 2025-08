Zwrot w sprawie Bąkiewicza. Prokurator nie postawi zarzutów

Informację przekazał 1 sierpnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa dotyczy podejrzenia znieważenia przez działacza Ruchu Obrony Granic funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Wniosek prokuratora

Prokuratura Regionalna w Szczecinie przekazała prokuratorowi w Gorzowie Wielkopolskim przedstawienie Robertowi Bąkiewiczowi zarzutów znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Wyznaczony do tej sprawy prokurator nie wykonał jednak polecenia i złożył wniosku o wyłączenie go z wykonania tej czynności.

Rzecznik powiedział, że wspomniany prokurator złożył wniosek o wyłączenie go z wykonania tej czynności. Wniosek został przekazany do prokuratora, który wydał polecenie i będzie przedmiotem dalszego postępowania.

Sprawa Bąkiewicza będzie kontynuowana. – Jest prowadzone dochodzenie, są zaplanowane czynności w tej sprawie. Mają na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń, które są przedmiotem postępowania – powiedział rzecznik.

Przekazał również, że pierwszy referent, który został wyznaczony do prowadzenia, tej sprawy przebywa obecnie na urlopie. Wyznaczono wobec tego innego prokuratora i to on złożył wniosek o wyłączenie go z wykonania tej czynności. – Miał prawo złożyć taki wniosek i go złożył. We wniosku znajduje się uzasadnienie – powiedział.

Ściganie Bąkiewicza

28 lipca prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, poinformował na platformie X, że "Prokurator Regionalna w Szczecinie wydała dziś prokuratorowi referentowi z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim polecenie przedstawienia Robertowi B. zarzutu znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w dniu 29 czerwca 2025 roku w Słubicach, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych".

W komunikacie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie czytamy, że "W dniu 28 lipca 2025 roku Prokurator Regionalny w Szczecinie, działając na podstawie art. 7 § 3 oraz art 22 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r., poz. 390 ze zm.) po osobistym zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. 3038-l.Ds.21.2025 Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, wobec odmiennej oceny materiału dowodowego dokonanej przez prokuratora – referenta sprawy i Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, wydał polecenie, co do treści czynności procesowej".

W komunikacie dodano, że Prokurator Regionalny w Szczecinie "polecił refrenowi sprawy m.in. sporządzenie i ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutu z art. 226 § 1 k.k. zw. art. 57 a k.k. – Robertowi B. oraz wykonanie czynności procesowych z podejrzanym".

