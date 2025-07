"Zakłamany hipokryto". Ostre spięcie Szłapki z Bąkiewiczem

Wszystko zaczęło się od nagranie, jakie w niedzielne popołudnie zamieścił na platformie X Adam Szłapka. Rzecznik rządu odniósł się do Roberta Bąkiewicza i jego aktualnej działalności w Ruchu Obrony Granic.

Szłapka uderza w Bąkiewicza. Poszło o obronę granic

Dziś wiemy na pewno, że tzw. Ruch Obrony Granic to nie jest żadna oddolna inicjatywa, tylko "cynicznie wyreżyserowany spektakl" – zaczął Szłapka.

Odnosząc się do Bąkiewicza jako lidera Ruchu, stwierdził że instruuje on swoich współpracowników, w jaki sposób zdobywać lajki i jak budować przekaz. Zarzucił mu cyniczne wykorzystywanie w tych działaniach polskiej flagi i polskiego hymnu.

– To jest patriotyzm? Nie, to jest ściema. A im zależy tylko na destabilizacji państwa – podsumował.

Bąkiewicz reaguje: Potrafimy się z wami nawalać

Na odpowiedź rzecznik rządu nie musiał długo czekać. Robert Bąkiewicz odpowiedział mu w analogicznej formie – czyli także w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. — To przecież wasz patriotyzm polega na tym, że klękacie przed obcymi: przed Ruskimi, przed Niemcami (...) byle nie przed własnym narodem. Wy w pogardzie macie własny naród — powiedział Bąkiewicz, zwracając się do Szłapki.

— My swoją ojczyznę kochamy i potrafimy się bronić. Mimo tego, że macie tak dużą przewagę, dostajecie łupnia i będziecie dostawali go jeszcze mocniej. Bo my o swoich ludzi dbamy, my Polskę mamy w sercu. Ale też potrafimy się z wami nawalać, potrafimy z wami walczyć, bo z kłamstwem jest dosyć prosto walczyć (...) I my tę walkę wygramy. Szykujcie się, bo bliski wasz koniec — podkreślił.

Te słowa również doczekały się odpowiedzi. Rzecznik rządu nie szczędził liderowi Ruchu Obrony Granic mocnych słów.

"Nie będziesz nas zakłamany hipokryto uczył patriotyzmu. Zlecenie dezinformacji i destabilizacji dostałeś pewnie z PiS, ale jako pożyteczny idiota pomagasz nie tylko PiSowi. To, co robisz jest szkodliwe dla Polski. Na łamanie prawa odpowiednie instytucje będą twardo reagował" — odparł Szłapka.

