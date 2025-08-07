W KO strach przed Nawrockim. "Odważniejszy i inteligentniejszy"

Nie milkną echa środowej uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na stanowisko prezydenta RP. Oficjalnie politycy KO próbują bagatelizować polityczną siłę nowego prezydenta, jednak w kuluarach przyznają, że Nawrocki stanowi dla nich wyzwanie. – Jest znacznie odważniejszy i inteligentniejszy niż Duda. Ja bym się nie odważył mówić 40 minut bez kartki, a on wygłosił bardzo składne wystąpienie. Nie głębokie i zawiłe, ale jednak składne – mówi "Newsweekowi" jeden z ważnych polityków KO.

Na pytanie o to, jak KO zamierza odnosić się do nowego prezydenta, informator mówi: "a co możemy zrobić? Będziemy grać swoje".

"Człowiek z energią"

– My nie umiemy używać takiego języka jak on i jak PiS. Nie potrafimy tak wytłumaczyć świata na takim poziomie populizmu. U nas wszystko zawsze jest zbyt przekombinowane, za trudne. No i też nie możemy iść w takich kierunkach, bo nasz wyborca tego nie zaakceptuje. Jeśli nie nauczymy się komunikować z naszymi wyborcami to po nas. Walka z prezesem to jest zupełnie co innego niż z człowiekiem z taką energią – zauważa posłanka KO.

"To także taktyka, którą zasygnalizował Donald Tusk. KO będzie teraz stawiało Karola Nawrockiego w roli lidera prawicy. Oczywiście z jednego powodu – premier doskonale wie, jak bardzo drażni to prezesa. Jarosław Kaczyński jest wciąż postacią numer jeden polskiej prawicy i nie zamierza koszulki lidera oddawać. Doskonale wie jednak, że jego czas w polityce powoli dobiega końca. Prędzej czy później ktoś mu odbierze pozycję na szczycie. Ale też im bardziej będzie chciał ją prezesowi odebrać, tym mocniej prezes będzie się jej trzymał. To bardzo prosty scenariusz prowadzący do konfliktu. Premier Tusk zamierza to wykorzystać" – czytamy.

Politycy KO liczą na to, że Karol Nawrocki popadnie w samozachwyt, przez co zacznie być postrzegany jako polityk śmieszny.

