Sondaż. Partia Brauna z wyższym wynikiem niż Polska 2050 i PSL razem wzięte
Udostępnij4 Skomentuj
Sondaż

Sondaż. Partia Brauna z wyższym wynikiem niż Polska 2050 i PSL razem wzięte

Dodano: 
Szymon Hołownia vs. Grzegorz Braun
Szymon Hołownia vs. Grzegorz Braun Źródło: PAP
W nowym sondażu na prowadzeniu jest PiS, druga KO, trzecia Konfederacja, a Polska 2050 i PSL plasują się pod progiem wyborczym.

Z najnowszego sondażu pracowni Opinie 24 dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 procent.

Sondaż partyjny. PiS, KO, Konfederacja

Partię Jarosława Kaczyńskiego goni Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,2 procent. Podium zamyka Konfederacja. Na formację wolnościowców i narodowców wskazało 14,2 proc. respondentów.

Korona Brauna czwarta

Czwarte miejsce należy w badaniu do Konfederacji Korony Polskiej. Formacja kierowana przez Grzegorza Brauna z wynikiem 6 proc., znalazłaby się w Sejmie.

Nad progiem jest także Lewica. Koalicjant Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 5,9 proc. głosów.

Hołownia, PSL i Razem pod progiem

Progu wyborczego nie przekroczyła partia Razem (4,1 proc.). Fatalnie wypadają partie byłej Trzeciej Drogi. Kierowana przez Szymona Hołownię Polska 2050 uzyskała 3,4 proc. a Polskie Stronnictwo Ludowe 1,4 proc.

Wariant "inna partia" wskazało 0,7 proc. pytanych, a "trudno powiedzieć" wybrało 7,1 proc. uczestników badania.

Badanie zrealizowano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Czytaj też:
UE-Mercosur. "Mniejszości blokującej nie ma. Polska prezydencja była okazją"Czytaj też:
Polska a pakt migracyjny. Zajączkowska-Hernik: Rząd ordynarnie kłamie

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: Onet.pl / Opinie 24
Czytaj także