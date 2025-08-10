Takie same, czyli piękne
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Takie same, czyli piękne

Dodano: 
Prezenterka Małgorzata Rozenek-Majdan
Prezenterka Małgorzata Rozenek-Majdan Źródło: PAP / Roman Zawistowski
GWIAZDOBZDUR | Grube tysiące zainwestowane w to, aby wyglądać tak samo? Dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska zwróciła uwagę na ciekawe zjawisko.

Udostępniła w sieci post podpisany hasłem: „Gwiezdne wojny. Atak klonów”. Na zdjęciu widać polskie celebrytki podczas koncertu Jennifer Lopez. W centrum Małgorzata Rozenek-Majdan, a obok niej m.in. znana makijażystka gwiazd Magdalena Pieczonka. Uśmiechnięte, wystrojone panie pozują do obiektywu, wyglądając, trzeba to przyznać, spektakularnie. Problem w tym, że właściwie – poza niewielkimi detalami – identycznie. Ktoś powie – moda. Jednak według dziennikarki problem sięga dużo głębiej. „Nie udawajmy, że nie ma problemu. Jest. Celebrytka będąca dziełem skalpela, hektolitrów kwasów i botoksu, sprzedaje kobietom uprząż na twarz na noc, żeby mieć taką linię żuchwy, którą ona ma po dziesiątkach operacji i tonie wstrzykniętego kwasu, czaicie?

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także