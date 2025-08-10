Takie same, czyli piękne

Udostępniła w sieci post podpisany hasłem: „Gwiezdne wojny. Atak klonów”. Na zdjęciu widać polskie celebrytki podczas koncertu Jennifer Lopez. W centrum Małgorzata Rozenek-Majdan, a obok niej m.in. znana makijażystka gwiazd Magdalena Pieczonka. Uśmiechnięte, wystrojone panie pozują do obiektywu, wyglądając, trzeba to przyznać, spektakularnie. Problem w tym, że właściwie – poza niewielkimi detalami – identycznie. Ktoś powie – moda. Jednak według dziennikarki problem sięga dużo głębiej. „Nie udawajmy, że nie ma problemu. Jest. Celebrytka będąca dziełem skalpela, hektolitrów kwasów i botoksu, sprzedaje kobietom uprząż na twarz na noc, żeby mieć taką linię żuchwy, którą ona ma po dziesiątkach operacji i tonie wstrzykniętego kwasu, czaicie?