Warzecha, czyli miło nie będzie

Książka „Tak uważam” to wywiad rzeka, który z publicystą „Do Rzeczy” przeprowadził Łukasz Karpiel. Praca jest podzielona na sześć części, w których Warzecha opisuje, jak widzi przemiany świata medialnego oraz polityki polskiej, a także światowej. Pracę zdominował rozdział „Wolność, państwo i inne wartości” (książka ma 340 stron, z czego rzeczony rozdział to blisko stron 150), gdyż to właśnie szeroko pojęta aksjologia polityczna, sfera wartości i idei jest tym, czemu poświęcono najwięcej uwagi. Czołowym pojęciem w publicystyce Warzechy jest wolność, przez której pryzmat analizowane są poszczególne tematy. Wolność, którą wszystkie stronnictwa polityczne, redakcje i think tanki mają na sztandarach, jednak którą mało kto próbuje definiować.