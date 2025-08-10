Gdy państwo zawodzi…

#WARTO | W „TySolu” Piotr Skwieciński („Kaukazyfikacja Jedwabnego”) pisze: „Kiedy dowiedziałem się o wystawieniu w Jedwabnem »kamiennych upamiętnień« szerzących »informację« o kompletnej niewinności jakichkolwiek Polaków w wymordowaniu tamtejszych Żydów […], poczułem się [...], jakbym wrócił na Kaukaz”.
Dalej opisuje proces, który ma miejsce na niewielkim obszarze Kaukazu, gdzie w tyglu narodowości i wyznań każda z obecnych tożsamości pielęgnuje własną wersję historii, uznając się za naród niewinny, krzywdzony przez wszystkich, wybrany.
Rozumiejąc intencję Piotra, ośmielam się zauważyć, że odniesienie nie zostało wybrane szczęśliwie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
