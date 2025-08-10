Gdy państwo zawodzi…
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Gdy państwo zawodzi…

Dodano: 
Manifestacja podczas obchodów w Jedwabnem
Manifestacja podczas obchodów w Jedwabnem Źródło: PAP
#WARTO | W „TySolu” Piotr Skwieciński („Kaukazyfikacja Jedwabnego”) pisze: „Kiedy dowiedziałem się o wystawieniu w Jedwabnem »kamiennych upamiętnień« szerzących »informację« o kompletnej niewinności jakichkolwiek Polaków w wymordowaniu tamtejszych Żydów […], poczułem się [...], jakbym wrócił na Kaukaz”.

Dalej opisuje proces, który ma miejsce na niewielkim obszarze Kaukazu, gdzie w tyglu narodowości i wyznań każda z obecnych tożsamości pielęgnuje własną wersję historii, uznając się za naród niewinny, krzywdzony przez wszystkich, wybrany.

Rozumiejąc intencję Piotra, ośmielam się zauważyć, że odniesienie nie zostało wybrane szczęśliwie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także