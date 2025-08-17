Piątek i Stróżyk! Do roboty!

Posługując się metodą Tomasza Piątka, trudno nie powiązać awantur wywołanych przez Ukraińców i pewnie Białorusinów (wszak koncert zgromadził ok. 60 tys. młodych ludzi, w większości migrantów zza wschodniej granicy) z likwidacją Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. 31 lipca, bez rozgłosu, premier rozwiązał Komisję gen. Jarosława Stróżyka, która zatrudniała wybitnych ekspertów, m.in. Klementynę Suchanow, Annę Mierzyńską i właśnie Tomasza Piątka. I co? I wystarczyło kilka dni, a spuszczone z czujnego oka Komisji elementy inspirowane przez Łukaszenkę i Putina hulają po Polsce zupełnie bezkarnie.