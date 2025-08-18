Abp Szewczuk: Ukraina to ludzie, a nie tylko terytoria

Arcybiskup większy kijowsko-halicki zaznaczył, że ten tydzień zostanie zapamiętany przez społeczność międzynarodową, a zwłaszcza przez Ukraińców, jako szczyt na najwyższym szczeblu między przywódcami USA i Rosji, który odbył się 15 sierpnia na Alasce. Zauważył, że nawet podczas tych międzynarodowych negocjacji, w momencie spotkania na najwyższym szczeblu, Rosjanie nie przestali zabijać ludzi w Ukrainie.

„Obserwując negocjacje na najwyższym światowym szczeblu, mamy nadzieję, że przyniosą one rezultat. Jednocześnie czujemy, że to dopiero początek – początek poważnych poszukiwań sposobu na powstrzymanie tej wojny” – powiedział duchowy przywódca ukraińskich grekokatolików. Komentując różne propozycje, które obecnie zgłaszają prezydenci, dyplomaci, eksperci, abp Szewczuk po raz kolejny podkreślił, że Ukraina to nie tylko terytorium.

Abp Szewczuk: Ukraina trwa, Ukraina walczy

„Ukraina to ludzie. Ukraina to naród. I nawet jeśli mowa o terytoriach okupowanych, prosimy aby na najwyższym szczeblu międzynarodowym pamiętano o tych, którzy znaleźli się w szponach okupacji. Prosimy o powrót do negocjacji na temat praw człowieka, przede wszystkim prawa do życia i wolności, a w naszym przypadku – także prawa do bycia Ukraińcem, do przynależności do wielomilionowego narodu ukraińskiego” – podkreślił hierarcha. Zaznaczył, że jeśli agresor będzie narzucał swoją neokolonialną ideologię świadomości prezydentów, dyplomatów, społeczności międzynarodowej, to ideologia ta będzie niszczyć od wewnątrz serce, duszę, umysł i świadomość współczesnego człowieka.

„Dlatego dzisiaj ponownie w imieniu narodu ukraińskiego wypowiadam znane już wszystkim słowa: Ukraina trwa, Ukraina walczy, Ukraina się modli” – zapewnił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

