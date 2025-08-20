Psiecko w zoo

Obowiązkiem dobrego zoo jest przecież "naśladowanie naturalnego łańcucha pokarmowego" wielkich kotów, dla których nieduże ssaki stanowią ważną część codziennej diety. Ofiarowani ogrodowi zoologicznemu milusińscy stanowić będą dla rysi, lwów i tygrysów „odpowiednik tego, na polowałyby na wolności”. "Kiedy żywi się ssaki drapieżne, niezbędne jest zapewnienie im mięsa, ale także skóry i kości, aby ich dieta jak najbardziej odpowiadała naturalnej" – wyjaśnia wicedyrektor ogrodu zoologicznego w Aalborg– Pia Nielsen.