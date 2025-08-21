Europoseł PiS domaga się wyrzucenia Szczerby z PO

Szpital w Koninie poinformował we wtorek, że czasowo wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny. Naczelna pielęgniarka Maria Wróbel przekazała, że wstrzymanie przyjęć ma związek z tym, iż NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał tego roku. Placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału onkologicznego za drugi kwartał. Sprawę komentowano w Polsat News. Europoseł KO ocenił, że "rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca i z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć". Następnie polityk stwierdził, że "jeżeli ktoś w tej chwili został z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego".

Ozdoba reaguje

Europoseł PiS Jacek Ozdoba uważa, że są to słowa na tyle skandaliczne, że wymagają reakcji lidera PO, czyli partii, do której Szczerba należy. "Pismo w sprawie wyrzucenia Szczerby z PO. Brak reakcji premiera Donalda Tuska na słowa posła PO to przyzwolenie na pogardę wobec pacjentów onkologicznych. Tu nie ma miejsca na 'błędy' – to jest skrajna nieodpowiedzialność lub arogancja władzy" – napisał były wiceminister.

W dokumencie Ozdoba domaga się od Tuska, aby ten po pierwsze publicznie odciął się od wypowiedzi Michała Szczerby, a po drugie wykluczył go z partii. "Nie możemy tolerować polityków, którzy traktują chorych na raka jak obywateli drugiej kategorii" – podkreśla europoseł PiS.

Szczerba komentuje burzliwy program

Już po programie Szczerba wrócił do sprawy w mediach społecznościowych. Polityk na portalu X zamieścił wpis, w którym stwierdził, że domaga się od resortu zdrowia wyjaśnienia sprawy.

"Żądam natychmiastowego wyjaśnienia przez Ministerstwo Zdrowia karygodnego zachowanie szpitala w Koninie i wstrzymania przyjęć. Nie można zostawić pacjentów samych sobie. Muszą mieć pełną informację, by natychmiast rozpocząć leczenie w innej placówce. Nie można zmarnować ani jednego dnia!" – napisał. W kolejnym wpisie stwierdził, że "pacjenci nie mogą czekać i muszą znaleźć inna placówkę. W tej chorobie liczy sie każdy dzień. Sprawa musi być wyjaśniona, dlaczego szpital w Koninie pozbawił pacjentów możliwości leczenia".

