Przestarzały niemiecki przemysł nienawiści nie daje rady. Ale

A nawet gdyby, jak piszą niemieckie media dla Polaków, "Nawrocki zdecydował", że będzie jeździł opancerzonym samochodem, to cóż w tym dziwnego? Mamy wojnę za płotem, wzrost napięcia międzynarodowego, służby "zajmują się PiS-em", po Polsce hulają agenci rosyjscy, niemieccy i cholera wie jacy jeszcze. W sieci obłąkani ośmiogwiazdkowcy mniej lub bardziej otwarcie szafują groźbami śmierci, a jedyną osobą pozostającą pod ochroną spoconych funkcjonariuszy zdaje się być Jerzy Owsiak.

Rząd Donalda Tuska wprowadza do struktury państwa programowy chaos, nieco ponad sto kilometrów od Okęcia spadają ruskie drony, a SOP, który powinien bronić Prezydenta RP, choćby za cenę życia, wpuszcza do Pałacu Prezydenckiego jakichś dziwnych ludzi, którzy zatrzymują gości Prezydenta RP. To o czym my tu mówimy? Gdyby Karol Nawrocki nie jeździł taką limuzyną, wszyscy powinniśmy tego od niego żądać. Szczególnie po Smoleńsku.

Przestarzały przemysł nienawiści

Podobnie z szitstormem rozpętanym przez TVN na punkcie inicjałów K.N. na mankiecie prezydenckiej koszuli. To nasz Prezydent! Ma wyglądać godnie? W czym ma chodzić? W rurkach i t-shircie? To znaczy też może, nic w tym złego, ale nie w oficjalnych kontekstach. A poza tym cóż to za "afera"? Prawie każda szyta na miarę koszula ma takie inicjały, to dlaczego Prezydent RP ma nie mieć? Bo dziennikarze TVN są powszechnie znani ze swojej skromności i niechęci do kłucia w oczy swoją zamożnością?

Trudno nie odnieść wrażenia, że choć od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta RP minęło niewiele ponad dwa tygodnie, już odpalono przeciwko niemu wszystkie propagandowe działa w kraju i zagranicą. To jest też forma komplementu. Niemiecki i proniemiecki mainstream, prawdopodobnie słusznie uznaje Karola Nawrockiego za zagrożenie. A przynajmniej ja mam nadzieję, że słusznie. Ale jest to też efekt działania całego przemysłu nienawiści, którego kotły nie wygasają od prezydentury Lecha Kaczyńskiego.