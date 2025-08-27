"Najszybsze koleje w Europie”. Horała: Brzmi fajnie, ale co to naprawdę oznacza?

Prezydent Karol Nawrocki wyraził podczas Rady Gabinetowej zaniepokojenie tempem realizacji inwestycji strategicznych. – Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego złapał półtora roku opóźnienia, mimo że znacząco ograniczony jest jego zakres (...). Jeszcze dłuższe są opóźnienia związane z budową elektrowni jądrowej – mówił.

Nawrocki wyraził nadzieję, że rząd zajmie się jego projektem ustawy o CPK, który – jak ocenił – ma "społeczny mandat" i "łączy środowiska polityczne". – Liczę, że rząd i większość parlamentarna zajmie się moim projektem ustawy o CPK, który ma społeczny mandat i jest podpisany przez 200 tysięcy polskich obywateli. Skład moich doradców i osoby, które dzisiaj zaprosiłem na Radę Gabinetową, pokazuje, że to nie jest projekt polityczny – powiedział.

W posiedzeniu Rady Gabinetowej uczestniczyli m.in. poseł PiS Marcin Horała i poseł partii Razem Paulina Matysiak, którzy w czerwcu ubiegłego roku założyli ruch społeczny "Tak dla Rozwoju".

– Jesteście, mówię tu o środowisku zgromadzonych państwa, nie tylko sympatyczni, ale też skuteczni w kształtowaniu pewnych wyobrażeń, a czasami mitów. Patrzę na ministra Horałę. To jest dla mnie personalny symbol tej sytuacji. Chciałbym tak umieć opowiadać o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, jak pan minister Horała. Ale my nie opowiadamy, tylko robimy – stwierdził premier Donald Tusk.

Horała: Wszystko dla PRowskiego hasła

Szef rządu odniósł się krytycznie do ograniczenia w prezydenckim projekcie ustawy o CPK prędkości kolei dużych prędkości do 250 km/h. Wskazał, że rządowy projekt zakłada 350 km/h, co w praktyce oznacza – jak zaznaczył – "najszybsze koleje w Europie".

Do sprawy odniósł się poseł PiS Marcin Horała. "»Najszybsze koleje w Europie« według Donalda Tuska? Brzmi fajnie, ale co to NAPRAWDĘ oznacza? Wyrzucenie z gry miast jak Kalisz, Sieradz, Włocławek, Grudziądz i wielu innych miast średnich! Polscy producenci taboru na lodzie – zyski popłyną za granicę. Droższe bilety dla nas wszystkich! Większe zużycie energii – gdzie tu ekologia?" – wyliczał były pełnomocnik rządu ds. CPK.

"Wszystko dla PRowskiego hasła »Polska 100 minut«? Tylko dla 4 metropolii! Z plusów? Kilka minut szybciej i radość zagranicznych firm. Jak najszybciej przyjmijmy projekt prezydencki o przywróceniu pełnego CPK" – podsumował.

