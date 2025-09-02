"Tak się kur** Polska bawi". Skandal na rozpoczęciu roku szkolnego w Starachowicach

Utwór zawiera wiele wulgaryzmów oraz mówi o zrachowaniach, których nie można określić jako warte promowania wśród dzieci. Jak możemy usłyszeć w jednym z fragmentów piosenki: "W Dubaju w hotelu, na swoim weselu będę pijana, będę pijana (...) Od Warszawy, po Abu Dhabi, Tak sie kur** Polska bawi". Mimo to, utwór został wykonany podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach.

Oburzenie po szkolnej akademii

Występ oburzył zgromadzonych na sali rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Sprawę w internecie nagłośnił miejski radny Konrad Rączka.

– W obecności prezydenta, dyrektorów, uczniów, rodziców. Czy o taką edukację chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji, ja się nie godzę. Czuję się zażenowany, w pewnym momencie chciałem to przerwać – powiedział na nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Władze miasta zareagowały stanowczo. W wydanym oświadczeniu przekazano, że przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z dyrektorką szkoły.

"Zwróciliśmy uwagę, że utwór tego typu nie powinien znaleźć się w repertuarze szkolnych obchodów. W pełni podzielamy opinię, że piosenka zawierająca treści nieodpowiednie nie przystoi uczniom – zarówno najmłodszych, jak i starszych klas – i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Jesteśmy stanowczo przeciwni propagowaniu wśród dzieci i młodzieży niepożądanych wzorców zachowań" – podkreślono.

Głos zabrała także dyrekcja placówki. Jak podkreśliła wicedyrektor Barbara Bedorf, piosenka była częścią występu, którą wyrwano z kontekstu.

– To była interpretacja, to było odniesienie, to była przenośnia – nasze intencje były zupełnie inne, niż to zostało przedstawione w przestrzeni publicznej. Należałoby obejrzeć cały program artystyczny, żeby się odnieść do tego fragmentu. Kontekst całości był taki: jeżeli nie będziemy pracowali nad sobą, jeżeli nie będziemy się rozwijali w dobrym kierunku, jeżeli nie będziemy promowali dobrych rozwiązań i dobrych zachowań, to dojdzie do takiej sytuacji, jaka została przedstawiona w piosence. Jej wykonanie było swego rodzaju przestrogą na przyszłość – powiedziała i przeprosiła za wybór piosenki.

