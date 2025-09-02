Zabójca Parubija przemówił

CO PISZĄ NA WSCHODZIE W sobotę znany ukraiński polityk został zastrzelony pod swoim domem we Lwowie. We wtorek wykonawca egzekucji stanął już przed sądem, rozmawiał z dziennikarzami i opowiedział, dlaczego zabił.
Andrij Parubij to jeden z najbardziej znanych ukraińskich polityków. Był jednym z liderów Euromajdanu podczas rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 r. W ubiegłą sobotę został zastrzelony pod swoim domem. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o zatrzymaniu sprawcy. Jest nim Mychajło Scelnikow – 52-letni mieszkaniec Lwowa.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.