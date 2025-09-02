Zabójca Parubija przemówił

Andrij Parubij to jeden z najbardziej znanych ukraińskich polityków. Był jednym z liderów Euromajdanu podczas rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 r. W ubiegłą sobotę został zastrzelony pod swoim domem. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o zatrzymaniu sprawcy. Jest nim Mychajło Scelnikow – 52-letni mieszkaniec Lwowa.