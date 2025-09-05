Nawrocki dał radę

Gdyby to było takie łatwe, to każdy gość ze świata robiłby dobre wrażenie w trakcie wizyty w Białym Domu. Ale łatwe to nie jest.

Można wykonać jakiś niezręczny gest, dać się zjeść tremie czy wręcz na odwrót – przeszarżować z pewnością siebie. Można nie zrozumieć jakiegoś amerykańskiego idiomu, można opacznie przyjąć jakiś amerykański zwyczaj lub po prostu mieć pecha.