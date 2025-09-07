Podpis zamiast weta

W pierwszych dniach sierpnia 2025 r. Sejm przegłosował nowelizację ustaw regulujących funkcjonowanie szpitali. Jej faktycznym celem nie jest jednak reforma fundamentów służby zdrowia – bo zapisy ustaw idą obok jej zasadniczych problemów – lecz spełnienie warunku, do którego się zobowiązał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego. Chodzi mianowicie o uruchomienie środków unijnych z KPO na ochronę służby zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki nieoczekiwanie ustawę podpisał. I zastawił w ten sposób na rząd Donalda Tuska pułapkę, która może mieć ważny wkład w klęskę wyborczą obecnej koalicji rządowej w 2027 r.