Podpis zamiast weta
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Podpis zamiast weta

Dodano: 
Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Piotr Ciompa II Spór jest o to, kto w oczach elektoratu ma wziąć na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje dotyczące poprawy funkcjonowania szpitali. Rząd uchylił się od niej, obarczając nią samorządy. Dlatego nie będzie determinacji w samorządach, by realizować cele rządu

W pierwszych dniach sierpnia 2025 r. Sejm przegłosował nowelizację ustaw regulujących funkcjonowanie szpitali. Jej faktycznym celem nie jest jednak reforma fundamentów służby zdrowia – bo zapisy ustaw idą obok jej zasadniczych problemów – lecz spełnienie warunku, do którego się zobowiązał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego. Chodzi mianowicie o uruchomienie środków unijnych z KPO na ochronę służby zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki nieoczekiwanie ustawę podpisał. I zastawił w ten sposób na rząd Donalda Tuska pułapkę, która może mieć ważny wkład w klęskę wyborczą obecnej koalicji rządowej w 2027 r.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także