Bolesna dociekliwość internautów

W związku z sytuacją, do której doszło podczas meczu Kamila Majchrzaka na US Open, chciałbym jednoznacznie przeprosić poszkodowanego chłopca, jego rodzinę, a także wszystkich kibiców i samego zawodnika. Popełniłem poważny błąd. W emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku – dla moich synów, którzy prosili wcześniej o autografy” – tymi słowami rozpoczyna się oświadczenie wydane przez Piotra Szczerka, właściciela firmy produkującej kostkę brukową z Błaszek w województwie łódzkim. Tłumaczenia dotyczą afery, która obiegła świat lotem błyskawicy po tym, jak w sieci ktoś opublikował kilkunastosekundowe nagranie.