Bolesna dociekliwość internautów
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Bolesna dociekliwość internautów

Dodano: 
Biznesmen Piotr Szczerek zabiera chłopcu czapkę, którą ten dostał od tenisisty Kamila Majchrzaka podczas US Open
Biznesmen Piotr Szczerek zabiera chłopcu czapkę, którą ten dostał od tenisisty Kamila Majchrzaka podczas US Open Źródło: Eurosport, screen
Kamera smartfona działa niczym lupa, dzięki której internetowa społeczność, wcielająca się w rolę tysięcy detektywów, jest w stanie szybko ujawnić niemal każdą nieprawość

W związku z sytuacją, do której doszło podczas meczu Kamila Majchrzaka na US Open, chciałbym jednoznacznie przeprosić poszkodowanego chłopca, jego rodzinę, a także wszystkich kibiców i samego zawodnika. Popełniłem poważny błąd. W emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku – dla moich synów, którzy prosili wcześniej o autografy” – tymi słowami rozpoczyna się oświadczenie wydane przez Piotra Szczerka, właściciela firmy produkującej kostkę brukową z Błaszek w województwie łódzkim. Tłumaczenia dotyczą afery, która obiegła świat lotem błyskawicy po tym, jak w sieci ktoś opublikował kilkunastosekundowe nagranie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

