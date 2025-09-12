Smaki Wietnamu

Z PÓŁDYSTANSU | Uczestnictwo w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości Wietnamu, zorganizowanych z pompą w Sali Ratuszowej PKiN-u, wydobyło z zakamarków mojej pamięci sytuacje związane z tym chyba coraz mniej egzotycznym dla Polaków państwem.
Sprawia to populacja Wietnamczyków obecna na Wisłą od ponad trzech dekad. Wydatnie przyczyniająca się do rozwoju handlu pomiędzy Bałtykiem a Tatrami. Znaczna część przybyszów z tego azjatyckiego regionu zapuściła w Polsce korzenie. Wyróżnia ich uczynność, życzliwość oraz uśmiech.
Po raz pierwszy usłyszałem o Wietnamie u progu podstawówki, gdy wpadła w me ręce książka Wojciecha Żukrowskiego pt. „Ognisko w dżungli”. Podtytuł informował, iż zawiera opowieści powstałe po powrocie prozaika z Indochin.
