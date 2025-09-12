Smaki Wietnamu

Sprawia to populacja Wietnamczyków obecna na Wisłą od ponad trzech dekad. Wydatnie przyczyniająca się do rozwoju handlu pomiędzy Bałtykiem a Tatrami. Znaczna część przybyszów z tego azjatyckiego regionu zapuściła w Polsce korzenie. Wyróżnia ich uczynność, życzliwość oraz uśmiech.

Po raz pierwszy usłyszałem o Wietnamie u progu podstawówki, gdy wpadła w me ręce książka Wojciecha Żukrowskiego pt. „Ognisko w dżungli”. Podtytuł informował, iż zawiera opowieści powstałe po powrocie prozaika z Indochin.