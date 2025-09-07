Trump robi porządki

Wcześniej zaprowadził porządek w Los Angeles i w Waszyngtonie. A to nie koniec. Prezydent rozważa wysłanie wojska do Baltimore, Nowego Jorku, Nowego Orleanu, Portland, Seattle i San Francisco

Czy wiecie, że w ten weekend w Chicago zostały postrzelone 72 osoby? Wstyd mi, że to mówię w obecności prezydenta Polski. Jedenaście osób zginęło – oznajmił Donald Trump, gdy w środę odwiedził go w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki. – W ciągu trzech tygodni zabitych zostało niemal 35 osób – dodał amerykański prezydent. – Chicago jest zdecydowanie najgorszym i najniebezpieczniejszym miastem na świecie – mówił dzień wcześniej Trump podczas konferencji prasowej z amerykańskimi dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, jasno deklarując, że zamierza wysłać Gwardię Narodową do Miasta Wielkich Ramion i zaprowadzić w nim wreszcie porządek.