Soundbar Sonos Arc Ultra

Sonos Arc Ultra to wzorzec z Sèvres dla soundbarów (w kategorii do 5 tys. zł). Elegancka i bardzo długa „listwa dźwiękowa” (jej wymiary 117,8 x 7,5 x 11,06 cm) to jedno z najpotężniejszych urządzeń tego typu na rynku. Na szczęście nasz test pokazał, że różne achy i ochy internautów nad tym soundbarem to nie tylko marketingowy hype (choć Sonos to taki Apple dla audiofilów, ma więc dopracowane wszystko, łącznie z kartonem, w którym przychodzi soundbar).