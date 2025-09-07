Kazimierska awantura Słabosza

Tutaj też znajdowały się domy uciech i szynki, w których rozpusta i szelmostwo pleniło się niczym w biblijnej Sodomie, a jeśli nie w Sodomie, to prawie jak we współczesnym Rzymie.

I właśnie w okolicach rynku doszło na początku 1519 r. do awantury, której koniec był tragiczny zarówno dla sprawców, jak i dla ich sędziów. Otóż przybyło na Kazimierz trzech szlachciców – Andrzej Słabosz herbu Wieniawa, Andrzej Twardy-Górecki i Jakub Boniecki, którzy wyruszyli na miasto szukać przygód w ramionach łatwych i nadobnych dobrodziejek. Traf chciał, że po pijanemu pomylili domy, dobijając się do gospody, gdzie, jak podaje Marcin Bielski, mieszkały gościnnie poczciwe niewiasty.