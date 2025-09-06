www.kosciol.pl

Dekameronki II Byłem ci ja ostatnio na Mszy w kościele. Wszystko było jak trzeba, ale w „ogłoszeniach parafialnych” natrafiłem na ciekawe „ogłoszenie”.
Ksiądz zwrócił uwagę, że ci, którzy chcą się zapoznać ze stanowiskiem Episkopatu wobec nowej szkolnej lekcji „edukacji zdrowotnej”, niech sobie wejdą na stronę parafii i poczytają.
Sprawa tzw. edukacji zdrowotnej międli się od dawna, ale wydaje mi się, że bardziej w domenie świeckiej niż kościelnej. Nowy przedmiot szkolny kompletnie nie wspomina o rodzinie, a jeśli już, to w kontekście negatywnym, opresyjnym.
