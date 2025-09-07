Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

To jest chore!

Dodano: 
Minister edukacji Barbara Nowacka (2P), wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer
Minister edukacji Barbara Nowacka (2P), wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer Źródło: PAP / Piotr Nowak
#Warto II Tylko do 25 września rodzice mogą jeszcze wypisać dziecko z tzw. edukacji zdrowotnej (EZ).

Rangę zagrożenia trafnie rozpoznali działacze organizacji rodzicielskich i część środowiska pedagogicznego (KROPS), organizując od roku w całej Polsce pikiety, protesty i spotkania. Nigdy dosyć informowania, tym bardziej że nawet od osób – wydawałoby się – świadomych słyszę pytania: „O co ta cała awantura?”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także