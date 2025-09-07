To jest chore!

#Warto II Tylko do 25 września rodzice mogą jeszcze wypisać dziecko z tzw. edukacji zdrowotnej (EZ).
Rangę zagrożenia trafnie rozpoznali działacze organizacji rodzicielskich i część środowiska pedagogicznego (KROPS), organizując od roku w całej Polsce pikiety, protesty i spotkania. Nigdy dosyć informowania, tym bardziej że nawet od osób – wydawałoby się – świadomych słyszę pytania: „O co ta cała awantura?”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
