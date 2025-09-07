"Ty jesteś dziennikarzem? Cynglem jesteś". Kurski uderza w Dziubkę z Onetu

Kilka dni temu na portalu Onet opublikowano artykuł autorstwa Kamila Dziubki dotyczący nowej pracy Jacka Kurskiego. Dziennikarz przytacza w swoim tekście opinie europosłów PiS, stwierdzających, że "nierób", czyli były prezes TVP, zarabia w Parlamencie Europejskim "krocie". Tekst sugeruje, że Kurski otrzymał posadę dzięki interwencji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i zarabia bardzo duże sumy, choć jego obowiązki mają nie być zbyt liczne.

Mocny wpis Kurskiego

Jacek Kurski odniósł się do rewelacji Onetu w swoim wpisie na platformie X. Polityk nie szczędził mocnych słów pod adresem autora tekstu.

"Emocjonalnie byłem wczoraj gdzie indziej, dlatego teraz zatykam nos i zajmuję się najnowszym wykwitem Dziubki na mój temat. Dziubka, zwany przez skazanego za korupcję Gawłowskiego Kamilem z Onetu, któremu polecenia wydaje szeptem do ucha, wykrył kolejną zbrodnię PiS: Kurski dostał pracę na polecenie Kaczyńskiego, co gorsza jest to praca płatna, a «posłowie PiS są oburzeni»” – napisał Kurski.

Były prezes TVP wyjaśnił, że jego nowa posada nie ma nic wspólnego z protekcją, ale jest efektem wygranego konkursu na administratora AD 10 w Parlamencie Europejskim. Kurski podkreślił, że otrzymywane przez niego wynagrodzenie, zgodne z 10. stopniem zaszeregowania, zostało określone przez PE i jest "stosowne do kwalifikacji".

"Ale cyngla Dziubki nie interesuje kontekst, porównanie, prawda. Żeby szczucie było skuteczne czytelnik musi myśleć, że Kurski dostał coś niespotykanego, nieosiągalnego dla nikogo innego. I coś, co mu się nie należy. Zresztą szczucie to i zawiść dostałem od Dziubki awansem i na zapas, bo żadnej wypłaty jeszcze nie dostałem a hejtem Der Onet mogę cieszyć się już teraz. Pracę na pełnym etacie wszak zacząłem dopiero 5 dni temu" – pisze dalej Kurski i wymienia kilka projektów, w które był zaangażowany w ciągu ostatnich kilku dni: konsultacja ze współprzewodniczącym ECR Patrykiem Jakim, seminarium u posłanki Anny Zalewskiej czy wysłuchanie publiczne Naomi Wolf, aktywistką śledczą afer Big pharmy.

"Na jakiej podstawie zatem Dziubku twierdzisz, że jestem nierobem? Jak śmiesz? Dlaczego ci nawet do głowy nie przyjdzie mnie zapytać? Ty jesteś dziennikarzem? Cynglem jesteś. Na jakiej podstawie twierdzisz, że Posłowie PiS są oburzeni? Nie spotkałem posła PiS, który nie pogratulowałby mi nowej pracy i nie wyraził radości, że będziemy pracować w tym samym miejscu. Którzy posłowie są oburzeni? Komu zmyśliłeś to oburzenie?" – pyta Kurski.

twitter

Zaskakujące sugestie

W dalszej części wpisu Kurski wskazuje, że artykuł Dziubki to element szerszego uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość, za którym mają stać Andrzej Duda, Sławomir Mentzen oraz Marcin Mastalerek.

"Ale czyim cynglem jest Dziubka? Na co dzień rzecz jasna Koalicji 13 grudnia, ale przyjmuje też czasem zlecenia boczne. Dziubka dołączył do zorkiestrowanego hejtu na mnie, (z kulminacją w linczu pomówień wobec mojego syna dzień wcześniej) po dwukrotnym ataku A. Dudy, kolejnym b. premiera, oraz obsesyjnych wycieczkach M. Mastalerka u Mentzena. Ci wszyscy ludzie Duda, Mentzen, Mastalerek regularnie i niewybrednie atakują też ostatnio Prezesa @OficjalnyJK" – stwierdził.

Kurski uważa, że "przejrzał plan" obliczony na "klęskę Karola Nawrockiego i wymianę lidera obozu, który go wystawił", a gdyby to się nie powiodło – "budowy separatystycznej, obrotowej partii obliczonej na władzę, łączącej różne środowiska".

"Ktoś tu się naprawdę teraz bardzo irytuje, że nowy projekt polityczny, który miał powstać kosztem jeśli nie na gruzach @pisorgpl zwyczajnie nie wypalił, bo… Kaczyński znowu wygrał. I teraz wyładowują wściekłość na mnie, który tę grę przejrzał i nie boi się o tym mówić" – podsumował Kurski.

Czytaj też:

"Obrzydliwe polecenie Tuska". Kurski: Nawet Bodnar się na to nie odważył