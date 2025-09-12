Ukarani za gorliwość
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Ukarani za gorliwość

Dodano: 
Dorota Wysocka-Schnepf
Dorota Wysocka-Schnepf Źródło: YouTube / TVP Info Publicystyka
NA PIERWSZY OGIEŃ | Dwie informacje wzbudziły w ostatnich tygodniach spore zainteresowanie.

Krzysztof Ruchniewicz, polski historyk i niemcoznawca, został zdymisjonowany z funkcji dyrektora Instytutu Pileckiego oraz rządowego pełnomocnika do spraw stosunków polsko-niemieckich. Jego odwołanie wiązane było z powszechną krytyką jego rządów nad Instytutem Pileckiego, sposobem i trybem zwalniania osób z tej instytucji, na czele z szefową berlińskiego oddziału Instytutu – Hanną Radziejowską. Krzysztof Ruchniewicz wywołał też ogromne kontrowersje, podejmując przygotowania do seminarium o zwrocie dóbr kultury Niemcom.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także