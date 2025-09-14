PIECZEŃ RZYMSKA | Massimo D’Alema (72 lata) był pierwszym i jedynym komunistycznym premierem Włoch (1998–2000).
Komunizm pokochał całym sercem już w dzieciństwie, a w wieku lat 14 zapisał się do włoskich „Pionierów”. Później, jako szef komunistycznej młodzieżówki, obłapiał się w Moskwie z Breżniewem. W wieku 46 lat został premierem. Progresiści prezentowali go narodowi w mediach jako arcyreformatora i byłego bolszewika, który doznał iluminacji i tak jak oni przepoczwarzył się w postępowego socjalistę.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
