Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Dodano: 
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski Źródło: PAP / Rafał Guz
Kochani, jako iż obserwujemy czasem sport i rozgrywki międzynarodowe z pobudek czysto socjologicznych – usiłujemy zrozumieć prymitywne instynkty stadne, które za nimi stoją – to pozostawaliśmy na bieżąco również z Eurobasketem, a więc mistrzostwami Europy w koszykówce.

Koszykówka to dość dziwny sport, niestety wykluczający osoby nieuposażone wzrostowo, a w dodatku bardzo kontaktowy i na nasze oko – brutalny.

Poczuliśmy się jednak mile zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy, iż w reprezentacji tego kraju występuje zawodnik pigmentalnie uposażony, czego np. nie obserwujemy w ewidentnie bardziej konserwatywnej piłce nożnej.

Zadowolił nas też fakt, iż reprezentacja tego kraju odpadła w ćwierćfinale, tym samym nie eskalując nadmiernie nastrojów narodowościowych i fashystoffskich.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także