Koszykówka to dość dziwny sport, niestety wykluczający osoby nieuposażone wzrostowo, a w dodatku bardzo kontaktowy i na nasze oko – brutalny.

Poczuliśmy się jednak mile zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy, iż w reprezentacji tego kraju występuje zawodnik pigmentalnie uposażony, czego np. nie obserwujemy w ewidentnie bardziej konserwatywnej piłce nożnej.

Zadowolił nas też fakt, iż reprezentacja tego kraju odpadła w ćwierćfinale, tym samym nie eskalując nadmiernie nastrojów narodowościowych i fashystoffskich.