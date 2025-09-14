Antykonstytucja Kwaśniewskiego

PROSTO ZYGZAKIEM | To, że Polska przetrwała, i to już niemal aż 30 lat, pod rządami Konstytucji RP z 1997 r. – konstytucji, której patronem i współtwórcą jest Aleksander Kwaśniewski – dowodzi naszego wielkiego szczęścia.
Bo też jest to konstytucja – jak pisałem nieraz – jakby skrojona dla Polski przez tych, którzy źle jej życzą.
A zatem właśnie chyba tylko szczęściu zawdzięczamy, że pod jej rządami nasze państwo jeszcze się nie rozpadło, choć ostatnio – co dziś widać już gołym okiem – wydaje się być tego coraz bliższe.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
