Antykonstytucja Kwaśniewskiego
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Antykonstytucja Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski oraz Leszek Miller
Aleksander Kwaśniewski oraz Leszek Miller Źródło: PAP / Adam Warżawa
PROSTO ZYGZAKIEM | To, że Polska przetrwała, i to już niemal aż 30 lat, pod rządami Konstytucji RP z 1997 r. – konstytucji, której patronem i współtwórcą jest Aleksander Kwaśniewski – dowodzi naszego wielkiego szczęścia.

Bo też jest to konstytucja – jak pisałem nieraz – jakby skrojona dla Polski przez tych, którzy źle jej życzą.

A zatem właśnie chyba tylko szczęściu zawdzięczamy, że pod jej rządami nasze państwo jeszcze się nie rozpadło, choć ostatnio – co dziś widać już gołym okiem – wydaje się być tego coraz bliższe.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

