Škoda Superb Combi IV (PHEV)

Pod maską może pracować silnik benzynowy, wysokoprężny lub jednostka benzynowa wspierana przez napęd elektryczny (hybryda plug-in).

Do testów wzięliśmy ten ostatni wariant. Łączy on komfort limuzyny z przestronnością nadwozia kombi i napędem PHEV, który zapewnia możliwość bezgłośnej jazdy po mieście, lepszą dynamikę w trasie i mniejsze średnie spalanie. Półtoralitrowy turbodoładowany silnik benzynowy TSI (o mocy 150 KM) współpracuje z napędem elektrycznym o mocy 116 KM i akumulatorem o pojemności 27,5 kWh. Łączna maksymalna moc systemowa układu to 204 KM.